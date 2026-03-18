Atletica Prato successi e piazzamenti | il bilancio è molto incoraggiante

L'Atletica Prato ha ottenuto numerosi successi e piazzamenti di rilievo in diverse competizioni regionali e nazionali. Gli atleti della squadra hanno conquistato medaglie e risultati di prestigio durante le gare di inizio 2026, dimostrando un periodo particolarmente positivo. La squadra si è distinta in varie specialità, contribuendo a un bilancio complessivamente incoraggiante.

Medaglie e piazzamenti di vertice, conquistati in varie manifestazioni regionali e nazionali. Periodo senz’altro positivo per l’ Atletica Prato, che grazie alle prestazioni dei propri atleti sta facendo incetta di medaglie anche in questo primo scorcio del 2026, nelle varie specialità. Iniziando dai "master" e dal campionato italiano indoor di Ancona: doppio oro, negli 800 e nei 400 metri, per Giuseppe Gentiluomo nella categoria "M70", mentre Mayo Banti ha chiuso con un oro nel salto triplo ed un argento nel salto in lungo nella categoria "M40". Pollice alzato anche per Giacomo Angeli, che tra gli "M35" ha agguantato una medaglia di bronzo nei 400 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica Prato, successi e piazzamenti: il bilancio è molto incoraggiante Articoli correlati Leggi anche: Atletica Raffica di successi e di ottimi piazzamenti per i portacolori dell’Asd Gas Runners. I fratelli Lazzarotti dettano legge. Pucci trionfa a Santa Margherita Atletica, due titoli regionali per l'Atletica PratoPrato, 17 febbraio 2026 - Firenze, pochi giorni fa, ha ospitato le prove multiple indoor dei campionati toscani. Una raccolta di contenuti su Atletica Prato Discussioni sull' argomento LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Alex Schwazer penalizzato dai giudici, titoli a Fiorini ed Orsoni; Bocce, quinto torneo Ricci Gino e Valdo Salvi: vincono Millocca, Todesca e Saba; Giovanili Trofeo Certosino. I Gas Runners senza rivali. Atletica, due titoli regionali per l'Atletica PratoPietro Giulio Pacini ed Elbenazar Ogemo hanno conquistato il titolo di campioni toscani nelle rispettive specialità, nel corso delle prove multiple indoor dei campionati regionali Prato, 17 febbraio ... lanazione.it Una super puntata con la GS FULGOR di Prato Sesia Si parlerà di corsa podistica e di atletica, di titoli italiani e non solo… Ai microfoni il Presidente Brugo Renzo, Barbara Fontana Vicepresidente, gli atleti Fontana Nicolo' categoria “Senior” e Cerello Angelo - facebook.com facebook