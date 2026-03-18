Atletica | la società di Massa conquista il Trofeo Certosino Raffica di titoli toscani per i Gas Runners

Da sport.quotidiano.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Gas Runners Massa hanno vinto il Trofeo Certosino e conquistato numerosi titoli toscani nella quinta e ultima tappa regionale di cross del circuito Csi, disputata a Cinquale. La squadra ha mostrato grande determinazione durante l'intera competizione, portando a casa risultati importanti nelle varie categorie in gara. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti dalla regione.

I Gas Runners Massa indomiti protagonisti nella 5ª ed ultima tappa regionale del circuito di cross del Csi svoltasi a Cinquale. La compagine del presidente Simone Marchini, che fa centro con un’impeccabile regia ed organizzazione, ha dominato la kermesse di corsa campestre toscana promossa in sinergia col comitato provinciale Csi del patron Diego Vitale e dal Comune di Montignoso conquistando il 14° Trofeo Certosino. Il primo posto assoluto di Andrea Manfredi (leader anche tra Juniores) sul tracciato di 5 km col tempo di 17’38“6 è stato la punta di una giornata da ricordare con ben 4 titoli toscani firmati da Luca Lazzarotti (Esordienti C), Noemi Belatti (Esordienti B), Luca Pasquini (Ragazzi) e Francesco Lazzarotti (Cadetti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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