Atletica | la società di Massa conquista il Trofeo Certosino Raffica di titoli toscani per i Gas Runners

I Gas Runners Massa hanno vinto il Trofeo Certosino e conquistato numerosi titoli toscani nella quinta e ultima tappa regionale di cross del circuito Csi, disputata a Cinquale. La squadra ha mostrato grande determinazione durante l'intera competizione, portando a casa risultati importanti nelle varie categorie in gara. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti dalla regione.

I Gas Runners Massa indomiti protagonisti nella 5ª ed ultima tappa regionale del circuito di cross del Csi svoltasi a Cinquale. La compagine del presidente Simone Marchini, che fa centro con un’impeccabile regia ed organizzazione, ha dominato la kermesse di corsa campestre toscana promossa in sinergia col comitato provinciale Csi del patron Diego Vitale e dal Comune di Montignoso conquistando il 14° Trofeo Certosino. Il primo posto assoluto di Andrea Manfredi (leader anche tra Juniores) sul tracciato di 5 km col tempo di 17’38“6 è stato la punta di una giornata da ricordare con ben 4 titoli toscani firmati da Luca Lazzarotti (Esordienti C), Noemi Belatti (Esordienti B), Luca Pasquini (Ragazzi) e Francesco Lazzarotti (Cadetti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica: la società di Massa conquista il Trofeo Certosino. Raffica di titoli toscani per i Gas Runners Articoli correlati Giovanili Trofeo Certosino. I Gas Runners senza rivaliI Gas Runners Massa centrano il bersaglio e conquistano, con quattro titoli regionali giovanili, l’ambitissimo 14° Trofeo Certosino, che viene... Leggi anche: Atletica, Nel gran prix di cross csi disputato al campo dell’acciaiolo a scandicci. Raffica di medaglie e di piazzamenti per i Gas Runners Massa, Lazzarotti incontenibile Approfondimenti e contenuti su Trofeo Certosino Discussioni sull' argomento Giovanili Trofeo Certosino. I Gas Runners senza rivali; Giovanili Trofeo Certosino I Gas Runners senza rivali. Atletica: la società di Massa conquista il Trofeo Certosino. Raffica di titoli toscani per i Gas RunnersI Gas Runners Massa indomiti protagonisti nella 5ª ed ultima tappa regionale del circuito di cross del Csi svoltasi ... sport.quotidiano.net ATLETICA / La società di Roata Chiusani sul podio in tre gare provincialiTutti a medaglia a Saluzzo sui 5 km, ottimi piazzamenti a Mondovì nell’Urban Trail e successi al Cross di Mirabello. Buone prove indoor per i Ragazzi a Bra ... targatocn.it C’era una volta un cupo specchio in ferro battuto, lasciato andare alla sua ruggine, in una casa vicino al mare . Nessuno poteva immaginare che un giorno, avrebbe riavuto vita e colore. Con un lavoro certosino di carteggiatura, rimozione della ruggine, t - facebook.com facebook