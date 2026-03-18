Atalanta regalati una notte d’orgoglio | all’Allianz al cospetto del super Bayern

L’Atalanta affronta il Bayern Monaco all’Allianz Arena in una partita di Champions League. La squadra bergamasca si presenta in campo con l’obiettivo di disputare una notte memorabile contro una delle formazioni più titolate d’Europa. La sfida si svolge in uno degli stadi simbolo del calcio internazionale, dove si misurano due club di livello elevato. La partita rappresenta un’occasione unica per la formazione italiana.

Monaco di Baviera (Germania). Sarà una notte da ricordare, comunque vada. Perché vedere l’Atalanta giocare all’Allianz Arena, in uno dei templi del calcio europeo e mondiale, potrebbe non capitare più. O forse sì. Non è possibile sapere che cosa riserverà il futuro nerazzurro, men che meno quando di mezzo c’è un’urna da cui saltano fuori palline come nei sorteggi delle grandi competizioni europee, ma il principio resta. Una notte in cui l’orgoglio bergamasco deve emergere in campo così come sugli spalti, al terzo anello del lato nord come sul prato — che tra l’altro è bergamasco, realizzato da Limonta Sport, ditta di Cologno. Come ha chiesto Raffaele Palladino ai suoi ragazzi alla vigilia, “dobbiamo mettere in campo l’orgoglio dell’Atalanta, facendo una partita degna di un ottavo di finale, degna dei nostri colori”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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