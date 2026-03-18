Atalanta altra figuraccia Champions col Bayern | in Germania finisce 4-1

Nella partita di Champions League, l'Atalanta ha subito una sconfitta 4-1 contro il Bayern Monaco. I gol sono stati segnati da Kane su rigore al 25’ del primo tempo, e nel secondo tempo Kane al 9’, Karl all’11’, Luis Diaz al 25’ e Samardzic al 40’. La formazione tedesca è stata schierata con Urbig in porta, con il punteggio finale che ha segnato il risultato della sfida.

Bayern Monaco-Atalanta 4-1 Marcatori: 25' pt Kane (rig), 9' st Kane, 11' st Karl, 25' st Luis Diaz, 40' st Samardzic Bayern Monaco: Urbig 6.5; Stanisic 7 (27' st Pavic 6), Tah 6.5, Kim 6.5, Bischof 6.5 (27' st Gnabry 6); Goretzka 7, Pavlovic 7 (10' st Ofli 6); Karl 7.5, Guerreiro 7 (38' st Ito sv), Luis Diaz 7.5; Kane 8 (27' st Jackson 6). In panchina: Bartl, Prescott, Upamecano, Laimer, Manuba. Allenatore: Kompany 7.5 Atalanta: Sportiello 6; Kossounou 5, Hien 5, Scalvini 5 (38' st Ahanor sv); Bellanova 6, Pasalic 6, Ederson 5 (12' st De Roon 6), Bernasconi 5; De Ketelaere 5.5 (12' st Samardzic 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atalanta, altra figuraccia Champions col Bayern: in Germania finisce 4-1 Articoli correlati Leggi anche: Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l’addio alla Champions League è una figuraccia Atalanta fuori dalla Champions: Bayern travolgente, finisce 4-1AGI - L'avventura in Champions League dell'Atalanta si conclude con un'altra sconfitta: contro il Bayern Monaco finisce 4-1, per un totale... ATALANTA - BAYERN 1-6: FIGURACCIA ATALANTA PALLADINO GIOCA A UOMO COL BAYERN MONACO #AtalantaBayern Aggiornamenti e notizie su Atalanta altra figuraccia Champions col... Temi più discussi: Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia; Italia, questi siamo. La figuraccia non l'ha fatta l'Atalanta, ma il nostro calcio; Il Bayern fa un altro sport: Atalanta travolta 6-1 a Bergamo; I sogni esistono e vogliamo giocarcela: l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions. Atalanta, altra figuraccia Champions col Bayern: in Germania finisce 4-1La Dea dura il tempo di restare in partita, poi il Bayern accelera e non ce n’è più per nessuno. All’Allianz Arena finisce 4-1 per i tedeschi, con l’Atalanta che regge un tempo ma si arrende, come all ... gazzettadelsud.it L’Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quartiIl Bayern Monaco travolge l'Atalanta 4-1con un super Kane: finisce l'avventura delle italiane in Champions League ... fanpage.it #BayernAtalanta nel commento di Scalvini e Samardžic Scalvini and Samardžic's post-match interviews #UCL #GoAtalantaGo - facebook.com facebook Anche l’Atalanta dice addio alla Champions, troppo grande il divario con il Bayern x.com