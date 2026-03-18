Assegnata a tavolino al Marocco la Coppa d' Africa 2025

La Coppa d'Africa 2025 è stata assegnata al Marocco, che aveva presentato ricorso contro la decisione. La finale si è conclusa con la vittoria del Senegal ai supplementari. La disputa riguarda l'esito della partita e le contestazioni legate alla decisione finale. La federazione africana ha preso una decisione in seguito alle richieste dei padroni di casa.

Accolto il ricorso dei padroni di casa, sconfitti in finale dal Senegal dopo i supplementari ROMA - La Corte d'Appello della CAF ha deciso dichaitato la sconfitta a tavolino del Senegal nella finale della Coppa d'Africa 2025 con il risultato finale di 3-0 a favore del Marocco padrone di casa, che si aggiudica così il trofeo continentale. Accolto dunque il ricorso del Marocco, che aveva perso la finale ai supplementari grazie alla rete decisiva di Gueyé. In precedenza, nel recupero, sul risultato dello 0-0, l'arbitro aveva concesso un rigore discutibile al Marocco che aveva scatenato l'ira del Senegal, uscito in blocco dal campo ad eccezione di Mané, che evitava ai suoi la sconfitta a tavolino per poi convincerli a rientrare in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Assegnata a tavolino al Marocco la Coppa d'Africa 2025 Articoli correlati Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella... Leggi anche: Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino Come il Senegal ha battuto il Marocco in finale e ha vinto l’AFCON 2026. Una raccolta di contenuti su Assegnata a tavolino al Marocco la... Temi più discussi: Il Soriano Fabrizia batte la Palmese, ma gli ospiti lasciano il campo prima del triplice fischio...; Under 17 regionali, gara sospesa: Anzio Calcio 1924 perde 3-0 a tavolino contro Indomita Pomezia -; Altra scossa al Viareggio! Una squadra non parte a causa della guerra, la Rapp vince a tavolino; La Viareggio Women’s Cup. La Juve vince per la quarta volta. Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d'Africa dalla Commissione d'appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella turbolenta ... lapresse.it Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco: punito il Senegal per aver lasciato il campo in segno di protestaRisultato ribaltato dopo il caos che caratterizzò gli ultimi minuti della finale, quando il Senegal abbandonò il campo per protesta contro l'arbitro prima che l'ex Milan Diaz sbagliasse il rigore ... msn.com Coppa d’Africa, revocata la vittoria del Senegal e finale assegnata a tavolino al Marocco Approfondisci qui - facebook.com facebook La Rosa Camuna, massima onorificenza di Regione Lombardia, assegnata al difensore dell’Inter dopo il caso Inter-Juve. Tra politica, tifo e narrazione sportiva nasce una discussione che va oltre il campo x.com