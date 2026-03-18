L’asse mediano, le rampe e alcune strade sono state chiuse al traffico fino al 25 aprile per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda la carreggiata principale e si verifica nell’area a nord di Napoli. La decisione è stata presa dal Comune di Melito su indicazione della Città Metropolitana di Napoli. La circolazione subirà significativi disagi durante il periodo di intervento.

Disagi alla circolazione in arrivo nell'area a nord di Napoli per interventi sulla rete stradale. Il Comune di Melito ha comunicato che, su disposizione della Città Metropolitana di Napoli, sarà attuata la chiusura temporanea della carreggiata della S.P. 500 (Asse perimetrale) dal 16 marzo al 25 aprile 2026. Gli interventi riguardano indagini strutturali sulle infrastrutture stradali, necessarie per verificare le condizioni della rete viaria e garantire maggiore sicurezza e funzionalità per automobilisti e cittadini. Durante il periodo dei lavori, saranno interessate alcune rampe di svincolo con limitazioni alla circolazione secondo questo calendario: 20 marzo 2026: chiusura rampa S. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Asse Mediano, strada e rampe chiuse per lavori fino al 25 aprile: il calendario

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