Quattro uomini con il volto coperto hanno tentato una rapina questa mattina alla filiale della banca Bper in via Primo Maggio, zona Baraccola ad Ancona. Durante il tentativo, hanno puntato le pistole contro un dipendente, mentre la moglie di quest'ultimo, ascoltando tutto al telefono, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e sono stati arrestati due dei sospettati.

ANCONA - Momenti di paura questa mattina ad Ancona, dove quattro uomini con il volto coperto hanno tentato una rapina alla filiale della banca Bper in via Primo Maggio, zona Baraccola. La rapina in diretta, la moglie del dipendente sente tutto al telefono Secondo quanto ricostruito, il dipendente si trovava all’esterno della banca per aprire la filiale e, mentre era al telefono con la moglie, è stato circondato dai rapinatori, che gli hanno puntato una pistola alla tempia nel tentativo di farsi consegnare i soldi e entrare in banca. La prontezza della moglie, che ha ascoltato tutto dall’altro capo del telefono, ha permesso di dare subito l’allarme ai Carabinieri, consentendo alle forze dell’ordine di intervenire in tempo e sventare la rapina in diretta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Assalto alla Bper della Baraccola, rapinatori puntano la pistola contro un dipendente: la moglie sente tutto al telefono e dà l'allarme. Due arresti

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