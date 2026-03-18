Ass Cosenza | Avanti col restyling del Maradona per esserci ad Euro32

L’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli ha annunciato che i lavori di restyling dello stadio Maradona proseguono per permettere la partecipazione all’Europeo 2032. Durante un’intervista a Radio CRC, ha parlato delle attività in corso e delle tempistiche previste. La riqualificazione dello stadio è al centro delle iniziative per migliorare le strutture sportive cittadine.

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC per parlare dei lavori previsti allo stadio Diego Armando Maradona. “Quello che avete letto è il DIP, un documento obbligatorio che deve essere pubblicato sulle varie fasi di progettazione e i relativi costi che delinea i principi fondatori che devono ispirare il progetto. I 203 milioni rientrano nel piano di finanziamento portato avanti dal Comune di Napoli dal bilancio complessivo di cui i primi 3 milioni erano già stati stanziati per la prima progettazione del terzo anello. Noi dobbiamo presentare un progetto entro il 31 luglio. Stiamo facendo un percorso legittimo da cui non intendiamo tornare indietro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ass. Cosenza: “Avanti col restyling del Maradona per esserci ad Euro32” Articoli correlati Ass Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”Alla web tv del Comune: "Il Calcio Napoli ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel... Leggi anche: Maradona, avanti con la progettazione: Cosenza mostra i render del restyling per Euro 2032