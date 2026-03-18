A Roma, le pensiline degli autobus sono diventate luoghi di incontro tra persone e animali in cerca di casa. Nei pressi delle fermate, alcune persone si fermano con cibo e acqua, mentre altri cercano di trovare una famiglia per i pet che vivono per strada. Questa iniziativa ha trasformato le attese in momenti di attenzione e cura per gli animali.

Le fermate degli autobus di Roma si trasformano in punti di incontro tra cittadini e animali in cerca di una famiglia. L’iniziativa, denominata Prossima fermata casa, porta le storie di cani e gatti abbandonati direttamente nelle pensiline della Capitale, trasformando l’attesa quotidiana del trasporto pubblico (notoriamente lunga e fastidiosa) in un’opportunità per cambiare la vita di un animale domestico. Il progetto prevede l’ installazione di materiali informativi presso le fermate degli autobus della città, dove i pendolari possono scoprire i profili degli animali disponibili per l’adozione. Ogni presentazione include fotografie, caratteristiche dell’animale e informazioni pratiche su come procedere con l’adozione, rendendo il processo accessibile e immediato per chiunque sia interessato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Aspetti l’autobus e trovi l’amore di un pet: a Roma le pensiline diventano rifugi per adozioni

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