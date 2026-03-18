ascolti tv vince le libere donne che sorpassa il debutto del grande fratello vip

Il 17 marzo, gli ascolti televisivi hanno mostrato che “Le Libere donne” ha ottenuto il maggior gradimento, superando il debutto del “Grande Fratello Vip”. La trasmissione condotta da donne ha conquistato più spettatori rispetto alla nuova edizione del reality. I dati ufficiali indicano un sorpasso netto tra i due programmi, evidenziando una preferenza per la prima produzione rispetto alla competizione in prima serata.

I dati degli ascolti tv del 17 marzo assegnano la vittoria a Le Libere donne che, a sorpresa, battono il debutto del Grande Fratello Vip Gli ascolti tv delGrande Fratello Vipnon entusiasmano, il reality parte con un 18.4% di share, facendosi battere daLe Libere donne, la serie che settimana scorsa aveva realizzato un flop. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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