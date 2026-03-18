arte e cultura ecco le date del programma

È stata annunciata la ripresa della stagione espositiva al Caffè e Galleria La Seravezziana di Paola Poli. Il nuovo programma, patrocinato dal Comune, dalla Pro Loco Seravezza, dalla Fondazione Terre Medicce e dal Museo Ugo Guidi, prevede una serie di eventi dedicati all’arte e alla cultura. Le date delle esposizioni sono state comunicate e saranno presto disponibili al pubblico.

Riparte la stagione espositiva del Caffè e Galleria La Seravezziana di Paola Poli. Un programma patrocinato dal Comune, Pro Loco Seravezza, Fondazione Terre Medicce, Museo Ugo Guidi. "Il nuovo calendario artistico – raccontano gli organizzatori – porterà nel centro storico pittura, scultura, ceramica, arte orafa e fotografia". Dal 28 marzo al 12 aprile - Anna Verona e Artisti della Versilia e oltre propongono “Grembi di luce - emozioni attraverso la creta ed il colore” a cura di Giuseppe Cordoni; dal 18 aprile al 3 marzo ecco Morena Tigli con “Dalla terra - Forme e Colore” in un dialogo tra artista e natura; dal 9 al 24 maggio Carlo Alberto Vanalesta con “Magica-mente”: un maestro vetraio, pittore e illustratore racconta un immenso amore attraverso arte e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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