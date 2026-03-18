Arsenal missione compiuta | Leverkusen battuto e quarti centrati

L'Arsenal ha battuto il Leverkusen e si è assicurato un posto tra le otto migliori squadre di Champions League. La partita si è conclusa con la vittoria dei londinesi, che ora affronteranno lo Sporting Lisbona nei quarti di finale. La squadra inglese ha portato a casa il risultato necessario per continuare il cammino nella competizione europea.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sarà l'Arsenal l'avversaria dello Sporting Lisbona ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Arteta stende per 2-0 il Bayer Leverkusen all'Emirates Stadium grazie alle reti di Eze e Rice. Solo Arsenal fin dai primi minuti. I Gunners occupano la metà campo avversaria, guadagnando metri di minuto in minuto. Le occasioni non mancano, ma il protagonista della prima mezz'ora è un attentissimo Blaswich, che neutralizza tutte le conclusioni dei padroni di casa. Al 15? nega la prima rete a Trossard, ripetendosi al 29? sempre sul belga, con un grande riflesso della gamba con la quale devia una conclusione a botta sicura del suo avversario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arsenal, missione compiuta: Leverkusen battuto e quarti centrati Articoli correlati Leggi anche: L'Arsenal non perdona, Leverkusen ko. Il Psg umilia il Chelsea anche a Londra. Gunners e parigini ai quarti Dream volley Nardò, 3-0 a Matese. Missione compiutaPIEDIMONTE MATESE (CE) – La Dream Volley Nardò non si ferma: nella trasferta campana contro la FAAM Matese, le ragazze di Mister Fabio Saccomanno... Contenuti utili per approfondire Arsenal missione compiuta Leverkusen... Arsenal, missione compiuta: Leverkusen battuto e quarti centratiLONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sarà l'Arsenal l'avversaria dello Sporting Lisbona ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata, la ... italpress.com Kvara esalta il Psg, Chelsea eliminato. Anche l'Arsenal ai quartiI risultati delle gare di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale: i primi accoppiamenti dei quarti ... corrieredellosport.it