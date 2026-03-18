In un quadro di eventi recenti, Venezia è stata sommersa dall’acqua, mentre Milano e Firenze sono stati teatro di scontri tra bande e sparatorie con mortai. Nel frattempo, Arpaia descrive un mondo senza inverno e parla di ecoansia come una forma di salvezza. Questi eventi mostrano un quadro vario di situazioni di emergenza e cambiamenti climatici.

Venezia è stata inghiottita dall’acqua, Milano e Firenze sono teatri di fuoco di mortai e risse tra bande. Distrutte piazza Navona e la fontana del Bernini a Roma, il Colosseo diventato un rifugio per senzatetto. È per via dei violenti scontri del 2068. È per via di quella "lotta del tutti contro tutti, un capitalismo senza più regole e paletti". Più a nord però, in Scandinavia, si intravede salvezza. Ed è fuga collettiva. Ma la vita lì è un’altra cosa: i droni ti portano la spesa a casa, sottopelle hai impiantato un chip che sa tutto di te, pensieri compresi. I cittadini sono suddivisi in categorie – gli “A“, umani geneticamente modificati, i “C“ gli inutili al sistema e nel mezzo i “B“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arpaia racconta il mondo senza inverno: "L’ecoansia è una forma di salvezza"

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