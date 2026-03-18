Ardea Tre grammi di crack in auto e 86 a casa 27enne del luogo arrestato dai Carabinieri

A Ardea, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni dopo aver trovato tre grammi di crack in auto e 86 euro in contanti a casa sua. L'operazione è avvenuta durante un controllo nel territorio. L'uomo è stato portato in caserma, dove sono state eseguite le verifiche e sequestro della sostanza e del denaro.

L’operazione si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nella località di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Nel corso dell’attività i militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava a bordo della propria autovettura, in compagnia di un altro soggetto. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto 3 grammi, suddivisi in tre involucri, che l’indagato aveva occultato nella tasca dei pantaloni. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. Tre grammi di crack in auto e 86 a casa. 27enne del luogo arrestato dai Carabinieri Articoli correlati Rapina violenta per rubare l’auto, un 27enne arrestato dai carabinieriUn ’indagine approfondita e circostanziata, andata avanti per settimane, si è conclusa con un arresto. Ardea. Hashish, marijuana e cocaina in auto e a casa. Una 25enne arrestata dai Carabinieri. Denunciato il conviventeCronache Cittadine ARDEA – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato una 25enne romana, L'articolo... Tutto quello che riguarda Ardea Tre grammi di crack in auto e 86... Temi più discussi: Fuga in scooter dai carabinieri, trovato in casa con oltre un etto di hashish; Scappa inseguito dai carabinieri e prova a nascondersi in casa: 20enne nei guai; Ardea, arrestato 20enne per spaccio dopo fuga in scooter - Quotidiano La Voce; Controlli dei carabinieri tra Monti e Testaccio: arrestato pusher, sanzionato un ristorante. Scontro frontale ad Ardea, due delle vittime di Poggio MirtetoRIETI - Incidente nella serata di sabato in via Laurentina, all’altezza di via dei Colli Marini, nel territorio di Ardea. Tre i morti. Nello scontro tra due auto, a perdere la vita sono stati un uomo ... ilmessaggero.it Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successoUn sorpasso azzardato, poi lo schianto, micidiale con l'auto che sopraggiungeva in direzione opposta. Il bilancio è drammatico: tre morti, due uomini e una donna, è un ferito grave. L'ennesima ... ilmessaggero.it Vi ricordate Mariano Amici, medico di base di Ardea che tanto fece parlare di sé per le sue teorie di “medicina non convenzionale” per curare il Covid 19 Ebbene, dopo quattro anni di causa – dove ero assistito dal mio avvocato @avv.destefanis.rachele - il Tri - facebook.com facebook