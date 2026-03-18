All’interno dell’Archiginnasio si verificano infiltrazioni d’acqua, secondo quanto riferito dalla Fp-Cgil, che ha iniziato a monitorare la situazione nelle biblioteche. La segnalazione indica che piove nei locali del palazzo storico, sollevando preoccupazioni sulla tenuta strutturale e sulla conservazione dei materiali presenti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Piove all’interno dell’Archiginnasio. La segnalazione arriva dalla Fp-Cgil, che ha avviato un focus sulle biblioteche. "Ci viene segnalato che accade da oltre un anno – dicono dal sindacato –. Così, tra le sale affrescate e gli scaffali storici, compaiono panni bagnati a terra e cartelli di pericolo e nella grande sala dedicata alle Belle Arti, tra libri antichi, i nylon per riparare le librerie. Un rischio per la conservazione del patrimonio". Ma il Comune replica che "le infiltrazioni che hanno colpito la sala 18 sono note e attentamente monitorate da tempo"; inoltre, i libri sono stati messi in sicurezza. Ma il Comune spiega che "non ci sono situazioni di particolare allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Archiginnasio, l’allarme: "Piove dentro il palazzo"

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