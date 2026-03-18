A Città della Pieve, si parla di un collegamento simbolico tra l’Etna e il Trasimeno attraverso prodotti come arance e zafferano, entrambi riconosciuti per le loro certificazioni di qualità. La proposta si basa sull’uso di queste eccellenze per creare un legame tra due territori distinti, valorizzando le produzioni locali e il loro riconoscimento ufficiale. La presentazione si focalizza sulle caratteristiche dei prodotti e sul loro ruolo come simbolo di unione tra le zone.

CITTÀ DELLA PIEVE - Un ponte ideale tra l’Etna e il Trasimeno, nel segno delle eccellenze certificate. Il 20 e 21 marzo Città della Pieve ospiterà la prima edizione del Premio Arancia Rossa di Sicilia Igp, un’iniziativa che punta a intrecciare la filiera agrumicola siciliana con la tradizione gastronomica e culturale del borgo umbro. L’evento, promosso dal Consorzio di tutela dell’Arancia rossa di Sicilia Igp con il Comune e l’Associazione ArciNote, vedrà il coinvolgimento diretto del tessuto economico locale, con vetrine a tema e menu dedicati nei ristoranti della città. Il focus della manifestazione risiede nel dialogo tra Indicazioni geografiche: l’Arancia rossa e lo Zafferano di Città della Pieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arance e zafferano per un ponte ideale tra l’Etna e il Trasimeno

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