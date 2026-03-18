Questa sera, mercoledì 18 marzo, Tommaso Labate conduce una nuova puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento trasmesso in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti, c’è Antonio Tajani, che partecipa al talk show per discutere di temi attuali e questioni politiche. La puntata va in onda come di consueto, offrendo un’analisi diretta e senza filtri.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 18 marzo, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 18 marzo 2026. Al centro della nuova puntata, un’intervista al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani sui temi d’attualità, in vista del voto del 22 e 23 marzo. Spazio, inoltre, proprio a un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia e a un’analisi della situazione in Medio Oriente e delle conseguenze globali dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran. Fra i temi anche una pagina dedicata alle truffe, con un focus sui rischi per i cittadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Antonio Tajani ospite a Realpolitik

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C’è un tratto che accomuna questo governo: vive sempre un passo dopo la realtà. Quando il problema è oggi, loro parlano di domani. Quando le famiglie fanno i conti con il presente, loro rispondono con il futuro. Vago. Antonio Tajani dice che “bisogna calmie x.com