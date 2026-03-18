L’Italia si prepara ai Mondiali Indoor di atletica che si svolgeranno a Torun dal 20 al 22 marzo. Antonio La Torre ha commentato l’importanza di un’Italia di carattere, mentre Furlani ha descritto il suo lungo come un evento paragonabile a un’Olimpiade. Battocletti ha invece portato una ventata di energia e stimoli alla squadra nazionale in vista della competizione.

L’Italia si avvicina ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il DT Antonio La Torre ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “ Torniamo sul luogo in cui tutto ebbe inizio: è sostanzialmente da Torun che partì l’ondata di Tokyo. Ma non guardiamo al passato, perché ci basta un solo dato per capire quanto successo in questi cinque anni: qui non ci sarà nessuno dei campioni olimpici, eppure ci presentiamo lo stesso con diverse punte e legittime ambizioni, per un nuovo esame importante e con una squadra che continua a cambiare. Si fondono tre generazioni di campioni: una parte del gruppo Tokyo, la ‘new wave’ emersa a Glasgow 2024 e i giovanissimi come Doualla “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonio La Torre: “Che sia un’Italia di carattere. Il lungo di Furlani? Come un’Olimpiade. Battocletti una scossa”

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