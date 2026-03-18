Antò fa caldo
Ieri durante una chiacchierata con tre amici, uno di loro che vive in Val d'Aosta ha commentato che faceva molto caldo e ha detto: «Incredibile, non c'è...». La conversazione si è concentrata sulle condizioni climatiche attuali, con discussioni su temperature elevate e l'assenza di pioggia in alcune zone. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle località o alle situazioni specifiche.
Ieri stavamo chiacchierando con tre amici uno che vive in Val d'Aosta diceva: «Incredibile, non c'è neve, avete visto? È il cambiamento climatico», l'altro, un veneto: «C'è pochissima neve, maledetto cambiamento climatico» e il terzo, un piemontese: «Avete visto quanta neve? Non è normale: è il cambiamento climatico» quando ci è caduto l'occhio su uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet Global Health, secondo cui l'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico spingerà milioni di adulti in tutto il mondo verso l'inattività fisica entro il 2050, causando mezzo milione di morti premature e una perdita di produttività per miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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