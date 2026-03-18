Antò fa caldo

Ieri durante una chiacchierata con tre amici, uno di loro che vive in Val d'Aosta ha commentato che faceva molto caldo e ha detto: «Incredibile, non c'è...». La conversazione si è concentrata sulle condizioni climatiche attuali, con discussioni su temperature elevate e l'assenza di pioggia in alcune zone. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle località o alle situazioni specifiche.