Antidepressivi nella dieta per dimagrire cosa c’è dietro al caso del medico di Pesaro

Una giornalista del Carlino ha visitato un ambulatorio a Pesaro, dove sono emersi casi di persone che assumono antidepressivi come parte della loro dieta per dimagrire. La situazione ha attirato l’attenzione sulla diffusione di questa pratica tra i pazienti. Il medico ha confermato che alcuni individui utilizzano farmaci antidepressivi senza prescrizione specifica per perdere peso. La vicenda riguarda diversi pazienti e diverse tipologie di farmaci.

Pesaro, 18 marzo 2026 – Dalla visita di una giornalista del Carlino a un ambulatorio pesarese, alle verifiche dei carabinieri del Nas: l’inchiesta sui dimagrimenti “pilotati” con farmaci antidepressivi e ansiolitici ha acceso il dibattito e arriva in tv su Rai 1, nella trasmissione La volta buona condotta da Caterina Balivo. La terapia farmacologica per dimagrire . Tutto nasce da un accesso diretto in uno studio medico dove alla giornalista del Carlino viene proposto un percorso dimagrante che affianca dieta e una vera e propria “terapia farmacologica”. Nel piano compaiono antidepressivi e ansiolitici, tra cui fluoxetina (principio attivo del Prozac) e alprazolam (Xanax), insieme a un preparato galenico a base di ormoni tiroidei e un diuretico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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