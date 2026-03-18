Anticorpi farmaco-coniugati | la rivoluzione contro

Le nuove terapie contro il carcinoma ovarico si basano sugli anticorpi farmaco-coniugati, che rappresentano un approccio innovativo nel trattamento. Questa tecnologia utilizza molecole specifiche per colpire le cellule tumorali e consegnare farmaci direttamente a esse. I ricercatori stanno studiando questa strategia per migliorare le possibilità di cura e ridurre gli effetti collaterali rispetto alle terapie tradizionali.

Il della lotta contro il carcinoma ovarico sta subendo una trasformazione radicale grazie all’arrivo di nuove strategie terapeutiche basate su anticorpi farmaco-coniugati. Nicoletta Colombo, direttrice del programma di oncologia ginecologica presso l’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, ha illustrato come questi strumenti permettano di veicolare la chemioterapia direttamente sulle cellule tumorali con precisione chirurgica. L’intervento è avvenuto durante un evento scientifico dedicato al tumore ovarico tenutosi a Sorrento, dove si è discusso dell’impatto positivo atteso per le pazienti e della necessità di definire sequenze terapeutiche ottimali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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