Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud

Andrea Graziano ha presentato la nuova pizza di Fud, disponibile nei locali di Catania e Palermo. Il menù si concentra su un impasto realizzato con farine macinate a pietra, provenienti da cooperative agricole e da agricoltura integrata. La proposta rappresenta un aggiornamento rispetto alle precedenti, senza però abbandonare le radici del passato.

Nei locali di Catania e Palermo il nuovo menù punta sull’impasto con farine macinate a pietra e ricavate da grani provenienti da cooperative agricole e da agricoltura integrata Un cambio di rotta ma non una rottura con il passato. Quella di Andrea Graziano è un’evoluzione coerente con i principi di Fud Bottega Sicula che mette insieme l’artigianalità del passato, le moderne tecniche di lavorazione e una materia prima di qualità. La nuova pizza di Fud Bottega sicula, da oggi nei menù di Fud a Catania e Palermo, non segue nessuna etichetta: né una napoletana né una romana né una contemporanea. Ricorda piuttosto la pizza siciliana di un tempo –... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud Articoli correlati Leggi anche: Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud: sottile, leggera, croccante come la pizza siciliana di un tempo VIDEO World Pizza Day, la proposta "perugina" di Andrea BavaAndrea Bava ha iniziato da un piccolo punto vendita di 12 metri quadrati lungo viale San Sisto. Una selezione di notizie su Andrea Graziano Discussioni sull' argomento Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud: sottile, leggera, croccante come la pizza siciliana di un tempo; Nuova Pizza Fud Bottega Sicula: L’Evoluzione a Catania e Palermo; La nuova pizza di Fud: ritorno alla croccantezza siciliana; Su SudGusto CiokoWine Fest, ad Alcamo il gusto diventa racconto di territorio. Andrea Graziano ritorna al futuro con la sua pizza siciliana super crunchDa Catania a Palermo, Graziano riscopre la pizza siciliana di una volta: sottile, croccante, essenziale. Un incontro con il passato che che unisce memoria artigiana e tecnica contemporanea. lasicilia.it Graziano D'Andrea - facebook.com facebook