Ancona rapina alla Bper pistola alla tempia del bancario | salvato in diretta al telefono

A Ancona, un tentativo di rapina alla filiale della Bper si è concluso con un intervento rapido e decisivo. Un uomo ha impugnato una pistola e minacciato un bancario, ma grazie a una telefonata tempestiva una donna ha fornito indicazioni che hanno permesso di bloccare il rapinatore prima che potesse agire. L'episodio si è svolto nel corso di pochi attimi, lasciando un segno nella cronaca locale.

Ancona, 18 marzo 2026 – Una frazione di secondo, un’intuizione dall'altro capo del telefono e il coraggio di una donna. Sono questi gli elementi che hanno trasformato un potenziale assalto armato in un fallimento per una banda di criminali che, questa mattina, ha preso d'assalto la filiale Bper nel cuore del distretto commerciale della Baraccola. Tutto è iniziato poco prima dell'apertura, quando un dipendente della banca si accingeva a sbloccare gli ingressi. L'uomo stava parlando al cellulare con la moglie, un gesto quotidiano interrotto bruscamente dall'irruzione di quattro individui con il volto coperto. Il commando, entrato in azione con precisione paramilitare, ha immobilizzato l'impiegato puntandogli una pistola alla tempia per costringerlo a disattivare i sistemi di sicurezza e ad aprire la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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