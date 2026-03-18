Ancona | Libertas Lamezia trionfa con oro e argento

A Ancona, al Palaindoor, gli atleti della Libertas Atletica Lamezia hanno conquistato una medaglia d’oro e una d’argento ai Campionati italiani Master. Nonostante le condizioni climatiche avverse abbiano complicato la preparazione, i partecipanti sono riusciti a ottenere risultati significativi durante la competizione. L’evento ha visto protagonisti gli atleti della squadra calabrese, che hanno portato a casa i premi nel corso della giornata.

Al Palaindoor di Ancona, gli atleti della Libertas Atletica Lamezia hanno ottenuto risultati di rilievo ai Campionati italiani Master, superando le avversità climatiche che hanno reso la preparazione irregolare. La squadra ha raccolto medaglie d’oro e argento in diverse specialità, confermando la qualità tecnica del gruppo lametino nonostante una stagione segnata da pioggia e vento. La presenza massiccia di quasi quattrocento società e oltre tremila partecipanti ha trasformato l’evento in un appuntamento record per lo sport italiano. In questo scenario competitivo, i marciatori Saveria Sesto e Simone Cicco si sono distinti vincendo medaglie d’argento nella prova dei 3 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: Libertas Lamezia trionfa con oro e argento Articoli correlati Leggi anche: Jiu Jitsu, la Libertas Messina conquista un oro e un argento ai Mondiali di Roma Leggi anche: Lollobrigida pattini d'oro, trionfa anche nei 5000 metri. Fontana conquista l'argento nell... Aggiornamenti e notizie su Libertas Lamezia Argomenti discussi: Volley, Raffaele Lamezia supera Palermo 3 - 0 e conquista punti preziosi. La Libertas Atletica Lamezia brilla ai campionati italiani master di AnconaPioggia di medaglie per gli atleti lametini in una edizione da record dei campionati con quasi 400 società provenienti da tutta Italia ... corrieredellacalabria.it Libertas atletica Lamezia ai Campionati indoor ad Ancona: medaglie per Sesto, Vespier e CiccoLamezia Terme - La Libertas atletica Lamezia, sempre presente agli appuntamenti agonistici importanti come i Campionati italiani Master che si svolgono ogni anno ad Ancona nel Palaindor dove quest’ann ... lametino.it