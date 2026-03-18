Ancona è stata ufficialmente annunciata come la Capitale italiana della Cultura del 2028, dopo aver superato nove città finaliste. La decisione è stata comunicata questa mattina dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La città si distingue per aver presentato un progetto definito solido e coerente, che ha prevalso tra le candidature concorrenti.

Ha sbaragliato la concorrenza di altre nove città finaliste: è Ancona la Capitale italiana della Cultura nel 2028 con l’annuncio dato questa mattina dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il dossier vincitore dal titolo “Ancona. Questo adesso”, tratto dal poeta anconetano Francesco Scarabicchi, è stato illustrato il 26 febbraio scorso. Le parole del ministro. “Desidero esprimere le mie congratulazioni alla città di Ancona per la qualità del progetto presentato e per il traguardo raggiunto. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Giuria che, in maniera indipendente e sovrana, ha scelto la città vincitrice”, ha dichiarato il ministro Giuli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. “Modello di valorizzazione solido e coerente”

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