Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028 Giuli e la battuta su Vasco Rossi | Mi ha già graziato | stavolta non canto – Il video

Ancona è stata ufficialmente scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2028, dopo che la commissione ha votato all’unanimità il suo dossier. Il ministro della Cultura ha annunciato la decisione, mentre un intervento di Giuli ha coinvolto anche Vasco Rossi, con una battuta sul fatto che stavolta non canterà. Il video dell’evento mostra i momenti principali della comunicazione.

Sarà Ancona la Capitale italiana della Cultura nel 2028, come annunciato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, dopo che la commissione ha votato all’unanimità il dossier «Ancona. Questo adesso», giudicato «eccellente». Il nome del progetto riprende un verso del poeta anconetano Francesco Scarabicchi. Con la designazione arriva anche un contributo da un milione di euro per dare corpo al programma, che nelle motivazioni viene descritto come un «modello di valorizzazione culturale solido e coerente», attento alla «dimensione europea e mediterranea» e al coinvolgimento dei giovani. Cosa prevede il progetto: quattro aree tematiche tra mare, cultura e digitale. 🔗 Leggi su Open.online

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