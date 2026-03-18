Ancona Capitale della Cultura Daniele Silvetti ai cittadini | Dovremmo metterci tutti quanti in discussione

La delegazione di Ancona è tornata da Roma dopo aver partecipato alla cerimonia di proclamazione della Capitale della Cultura 2028. Il viaggio risulta essere stato molto lungo e coinvolgente, con la presenza di rappresentanti locali che hanno assistito all’evento ufficiale. Durante il ritorno, il discorso di un rappresentante ha invitato i cittadini a mettersi in discussione e riflettere sul ruolo della comunità.

Nella conferenza stampa tenuta a Palazzo del Popolo appena ritornato da Roma, la fascia tricolore dorica ha sottolineato quanto sia stata importante l'unità di intenti e forze tra tutti i soggetti coinvolti ANCONA – È stato un viaggio quantomai lungo quello di ritorno per la delegazione anconetana andata in trasferta a Roma per assistere alla proclamazione della Capitale della Cultura 2028. Non fosse altro per la coda trovata in autostrada, una volta arrivati a Marotta e che ha fatto slittare il loro arrivo nella sala del consiglio comunale di circa un’ora. Eh sì. Perché per chi ancora non lo sapesse, l’ambito riconoscimento è andato proprio alla città di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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