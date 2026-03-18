Sabato 21 marzo a Limbiate si terrà un triangolare benefico in ricordo di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, che prenderà parte all’evento. L’iniziativa coinvolge diverse squadre e si svolge in un contesto di solidarietà, con l’obiettivo di ricordare la figura di Attanasio.

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© Ilnotiziario.net - Anche Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo 2026, sarà a Limbiate per il triangolare in memoria di Luca Attanasio

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