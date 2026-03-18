Anche Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, parteciperà al triangolare benefico che si terrà a Limbiate sabato 21 marzo. L’evento si svolge in memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021. La manifestazione coinvolge diverse squadre e mira a raccogliere fondi a favore di iniziative legate alla memoria di Attanasio.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Anche Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo 2026, sarà a Limbiate per il triangolare in memoria di Luca Attanasio

SAL DA VINCI SCONVOLGE SANREMO 2026 CON UN MATRIMONIO!

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Anche Sal Da Vinci in campo nel triangolare di Limbiate per Luca AttanasioSabato 21 marzo 2026, dalle ore 15.00, presso il Centro Sportivo comunale di via Tolstoj, si sfideranno le tre nazionali Cantanti, Magistrati, Diplomatici, a scopo benefico. mbnews.it

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