Anche Sal Da Vinci trionfatore di Sanremo 2026 sarà a Limbiate per il triangolare in memoria di Luca Attanasio

Da ilnotiziario.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 marzo a Limbiate si svolgerà un triangolare benefico in memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. L’evento si svolgerà in un clima di solidarietà e raccoglierà l’interesse di molti appassionati e cittadini della zona. La partita si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con scopo benefico.

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