Nella riunione regionale dedicata alla vertenza Amom, convocata dal consigliere per le crisi aziendali, è stato firmato un accordo che blocca i licenziamenti forzosi annunciati dalla multinazionale Orlikon. L'intesa prevede anche l'avvio di un piano di reindustrializzazione per il sito coinvolto. La decisione arriva dopo un confronto tra le parti e coinvolge le istituzioni e le rappresentanze dei lavoratori.

Alla Giostra cercano l’addetto stampa. ma s’affaccia uno solo. “Oh che è, un bando o un invito a cena?” Bicigrill di Frassineto, c’è pure chi voleva dacci una mano. ma dalla Provincia risposta zero (o quasi) Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Firmata l’intesa al tavolo regionale: niente licenziamenti obbligatori, ammortizzatori sociali fino a 12 mesi e misure per la ricollocazione dei lavoratori «Nostro malgrado abbiamo dovuto prendere atto della volontà della proprietà di confermare la messa in liquidazione della società – ha dichiarato Fabiani – così come abbiamo appreso che, fino ad oggi, nessun interesse manifestato da parte di possibili nuovi investitori si è concretizzato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Amom, accordo in Regione: stop ai licenziamenti forzosi e via al piano di reindustrializzazione

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