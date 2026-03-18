Marco Monsurrò, amministratore delegato di Coelmo e vicepresidente di Confindustria Nautica, afferma che Napoli si presenta come una località attrattiva in occasione dell'America's Cup. Secondo lui, il segreto di questa attrattiva risiede nel fare squadra, un elemento che caratterizza la città e le sue attività legate alla manifestazione.

Marco Monsurrò, amministratore delegato di Coelmo, azienda leader nei sistemi di generazione di energia industriale e marina, è vicepresidente di Confindustria Nautica “Strategic Marine Industry Advisory Partner” della Louis Vuitton 38^ America’s Cup. Cosa vuol dire per una impresa napoletana una manifestazione come l’America’s Cup a Napoli? «Vuol dire misurarsi con una piattaforma globale, non semplicemente con un evento sportivo. America’s Cup è il trofeo sportivo internazionale più antico al mondo che arriverà per la prima volta in Italia, a Napoli. Significa che il territorio ha credibilità, attrattività e un tessuto produttivo ritenuto all’altezza della sfida. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, Marco Monsurrò: «Oggi Napoli è attrattiva. Il segreto? Fare squadra»

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