AMD Medusa Point | 10 core e 32 MB di cache rivoluzionano

Si parla di un nuovo processore AMD denominato Medusa Point, che secondo le indiscrezioni tecniche sarà dotato di 10 core e 32 MB di cache. Questa proposta è destinata al segmento mobile e si distingue per alcune caratteristiche che si stanno facendo strada tra le informazioni disponibili. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulla data di uscita o altri aspetti tecnici.

Le indiscrezioni tecniche confermano l’arrivo di una nuova generazione di processori AMD per il segmento mobile. La famiglia Medusa Point si prepara a sostituire le attuali soluzioni Strix Point e Hawk Point con un salto architetturale significativo. I dati emergenti indicano una configurazione atipica a 10 core e una cache L3 espansa che ridefinisce gli standard di efficienza. Una struttura ibrida che rompe gli schemi tradizionali. L’analisi tecnica rivela che il campione identificato come engineering sample presenta dieci unità di calcolo attive. Questa scelta progettuale si discosta nettamente dalle configurazioni simmetriche basate su multipli di quattro o otto core tipici del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AMD Medusa Point: 10 core e 32 MB di cache rivoluzionano Articoli correlati YMTC: SSD PCIe 5.0 a 10.500 MB/s con Xtacking 4.0La Yangtze Memory Technologies Corp ha presentato ufficialmente il suo primo SSD commerciale con interfaccia PCIe 5. Leggi anche: Favignana, la “super medusa” non è una medusa: è una caravella portoghese arrivata dall’Atlantico Una selezione di notizie su Medusa Point Temi più discussi: AMD Zen 6 Medusa Point: leak svela CPU mobile a 10 core; AMD Zen 6 a 10 core appare su Geekbench; Medusa Point: leak rivela un misterioso Ryzen 9 della nuova generazione di APU AMD; AMD Zen 6: avvistati in rete i primi benchmark. AMD Zen 6 Medusa Point: leak svela CPU mobile a 10 coreUn leak rivela una CPU AMD Zen 6 Medusa Point con 10 core, 32 MB di cache L3 e design ibrido. Indizi su architettura, prestazioni e roadmap per le APU di nuova generazione destinate ai sistemi portati ... msn.com La CPU per laptop AMD Medusa Point con core Zen 6 debutta su GeekbenchUna CPU Medusa Point di AMD a 10 core è stata appena mostrata su Geekbench, probabilmente l'AMD Ryzen AI 9 565. Medusa Point dovrebbe utilizzare i core della CPU Zen 6 e dovrebbe debuttare nel 2027. notebookcheck.it