Ambiente | Vicopisano confermato Comune Plastic Free anche nel 2026

Vicopisano è stato confermato come “Comune Plastic Free” anche per il 2026. La decisione è stata comunicata oggi, segnando il secondo anno consecutivo in cui il Comune riceve questo riconoscimento. L’iniziativa coinvolge le amministrazioni locali e le attività commerciali che mettono in atto pratiche per ridurre l’uso della plastica. La conferma è stata ufficializzata attraverso un documento pubblico.

Vicopisano (PI), 18 marzo 2026 – Per il secondo anno consecutivo Vicopisano è tra i Comuni italiani insigniti del riconoscimento di “Comune Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus per valorizzare le amministrazioni che si distinguono nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa del territorio. La cerimonia nazionale della quinta edizione si è svolta sabato 14 marzo a Roma, al Teatro Olimpico, dove il riconoscimento per il Comune di Vicopisano è stato ritirato dalla Vicesindaca con delega all’Ambiente, Fabiola Franchi. Nel 2026 sono stati 141 i Comuni premiati in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambiente: Vicopisano confermato “Comune Plastic Free” anche nel 2026 Articoli correlati Decoro, differenziata e rispetto: Vicopisano nel 2026 si conferma 'Comune Plastic Free'Vicopisano è ‘Comune Plastic Free’ anche nel 2026, per il secondo anno consecutivo, avendo superato la complessa valutazione di Plastic Free Onlus... Tutti gli aggiornamenti su Comune Plastic Free Temi più discussi: Vicopisano confermato Comune Plastic Free; ?Vicopisano confermato Comune Plastic Free; Volontari in azione per l'ambiente; Toscana sempre più ‘plastic free’ | cinque Comuni premiati. Ambiente: Vicopisano confermato Comune Plastic Free anche nel 2026Per il secondo anno consecutivo il Comune riceve il riconoscimento nazionale promosso da Plastic Free Onlus: premiati in tutto 141 Comuni italiani, cinque in Toscana ... lanazione.it Plastic Free, Pineto si conferma tra i Comuni virtuosiPINETO - Anche Pineto è 'Comune Plastic Free', una conferma per la cittadina del teramano che ha superato positivamente la valutazione di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata ... ekuonews.it Città e ambiente https://iltorinese.it/2026/03/16/il-comune-di-torino-e-plastic-free/ facebook Massa Marittima è Comune Plastic Free: premiazione al Teatro Olimpico di Roma - x.com