Alzano | nuovo hub per 200 pazienti con terapie biologiche

Nell’ospedale di Alzano Lombardo è stato inaugurato un nuovo hub dedicato a circa 200 pazienti che ricevono terapie biologiche. La struttura si concentra sull’assistenza a persone con patologie intestinali croniche, offrendo servizi specializzati. L’apertura di questo centro rappresenta un intervento specifico per migliorare l’offerta sanitaria nel territorio bergamasco. La realizzazione è stata completata di recente e già operativa.

Nel cuore della provincia bergamasca, l’ospedale di Alzano Lombardo sta ridefinendo gli standard di cura soffre di patologie intestinali croniche. L’Asst Bergamo Est ha attivato un nuovo modello assistenziale che unisce terapie biologiche d’avanguardia a strumenti digitali di monitoraggio, puntando su una gestione personalizzata della malattia. La struttura, facente parte del complesso ospedaliero Bolognini di Seriate, ha inaugurato uno spazio dedicato alle infusioni, progettato per accogliere circa duecento pazienti seguiti dall’azienda sanitaria locale. Il dottor Elia Armellini guida questa iniziativa volta a trasformare il trattamento da reattivo a preventivo, riducendo la dipendenza dai corticosteroidi e migliorando la qualità della vita dei malati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alzano: nuovo hub per 200 pazienti con terapie biologiche Articoli correlati Leggi anche: All’ospedale di Alzano Lombardo un modello di cura avanzato per le malattie croniche intestinali tra terapie biologiche e telemedicina Trento hub Sla: 200 pazienti, ricerca e curaIl 21 marzo si svolge a Trento la Giornata delle malattie neuromuscolari, un evento nazionale che vede il capoluogo del Trentino come uno dei sedici...