Il Bodo, squadra norvegese, adotta un modulo difensivo e si affida molto alla tattica del campo-trappola, mentre lo Sporting, in confronto, si presenta con un approccio diverso. I norvegesi sono stati messi sotto pressione all'Alvalade, dove la loro organizzazione è stata messa alla prova, nonostante il loro brillante percorso in Europa. La narrazione che li dipinge come protagonisti invincibili è stata messa in discussione dalla partita.

Èstato dipinto come una squadra fortissima e portatrice di un calcio moderno. Nelle settimane scorse, il Bodo sembrava la riedizione norvegese e in miniatura dell’Ajax del calcio totale. Lo Sporting li ha spazzati via dalla Champions con un 5-0 ridondante. A Lisbona, i biancoverdi portoghesi dovevano ribaltare il 3-0 subito all’andata, sul campo-trappola al Circolo polare artico. Un terreno in sintetico di pessima generazione, un panno verde steso su una superficie dura. Il Bodo sa come far valere la tagliola del terreno. Prima della partita contro l’Inter, nell’andata dei playoff, vinta dal Bodo per 3-1, il tappetino era stato bagnato e si era irrigidito ulteriormente, data la temperatura intorno ai meno dieci gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altro che calcio moderno, il Bodo fa catenaccio. E lo Sporting, a differenza dell'Inter...

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