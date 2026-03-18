Nella notte, Teheran è stata colpita da diversi raid, con i corpi delle forze israeliane che annunciano l’eliminazione del capo della sicurezza nazionale e del leader delle forze paramilitari Basij. Hezbollah ha risposto lanciando nuovi missili, mentre fonti israeliane confermano di aver ucciso due figure di rilievo iraniane, tra cui un comandante militare. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

La guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran segna una nuova escalation con l’uccisione di Ali Larijani, figura chiave dell’apparato di sicurezza della Repubblica islamica. Secondo quanto annunciato dall’esercito israeliano e dal ministro della Difesa Israel Katz, Larijani - segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale e destinatario di una taglia americana da 10 milioni di dollari - è stato eliminato in un attacco aereo nella notte tra lunedì e martedì. L’operazione, riferisce l’emittente israeliana Channel 12, sarebbe stata inizialmente programmata per la notte precedente e poi rinviata all’ultimo momento. La decisione di colpire è arrivata dopo aver individuato Larijani in uno degli appartamenti utilizzati come rifugio, dove si trovava insieme al figlio anche lui ucciso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altri raid su Teheran, ayatollah decapitati. Israele: «Uccisi Larijani e Soleimani»

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