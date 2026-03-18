Altri cento posti Leolandia assume

Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, annuncia l’apertura di 100 nuovi posti di lavoro già da questo mese. Le selezioni sono in corso e le candidature possono essere inviate tramite il modulo disponibile sul sito del parco, nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro. Le posizioni sono rivolte a chi desidera entrare a far parte del team del parco.

Sono 100 i nuovi posti di lavoro disponibili già da questo mese a Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia: le selezioni sono aperte e le candidature si possono trasmettere attraverso l’apposito form accessibile dal sito del parco alla voce Lavora Con Noi. La nuova campagna recruiting risponde all’esigenza di rafforzare l’organico in vista di una stagione sempre più intensa. Nuove attrazioni come l’inaugurazione di Reversum, la nuova montagna russa che debutterà in primavera, nonché la più grande attrazione mai realizzata nei 55 anni di storia del parco, sono destinata ad amplificare ulteriormente i flussi di visitatori. Leolandia cerca addetti alla ristorazione e animatori per le attività di contatto con gli ospiti, compresa l’interpretazione di personaggi del mondo della fantasia e mascotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Altri cento posti. Leolandia assume Articoli correlati Leolandia assume: 150 opportunitàLeolandia, il parco divertimenti per bambini e famiglie di Capriate San Gervasio (Bergamo), aprirà il 14 febbraio. Leolandia assume. Giovani al centro tra formazione e flessibilitàIn un mercato del lavoro che cambia pelle, Leolandia rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un’offerta occupazionale strutturata, qualificante,... Avete già provato la nuova attrazione di Leolandia #short #shortvideo #leolandia #attrazione Tutti gli aggiornamenti su Altri cento posti Leolandia assume Temi più discussi: Altri cento posti. Leolandia assume; Cento nuovi posti di lavoro a Leolandia: come candidarsi; Più offerte di lavoro a Leolandia: cento posti disponibili (perché arrivano le nuove montagne russe). Cento nuovi posti di lavoro a Leolandia: come candidarsiIl parco divertimenti di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, apre le selezioni: cerca addetti alla ristorazione, animatori e operatori delle giostre. E in primavera debutterà la nuova mont ... giornaledibrescia.it Leolandia lancia una maxi campagna di assunzioni in vista della nuova stagioneImportanti novità e nuove opportunità di lavoro: Leolandia aprirà infatti le selezioni per 100 posti di lavoro, disponibili da marzo. gioconews.it “K-Pop Celebration” in scena per tutto Marzo a Leolandia Dopo il grande successo del K-arnevale, il fenomeno coreano conquista la primavera di Leolandia. E in attesa di Pasqua, il parco regala già la prima sorpresa: 2 ingressi al prezzo di 1, per visitare Leol - facebook.com facebook