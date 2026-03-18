L’Italia ha ritirato altre truppe dal Golfo, segnando un’ulteriore riduzione della presenza militare nella regione. Nel frattempo, il governo si è allontanato dalla linea di Trump e si sta orientando verso l’Onu. La decisione arriva in un momento di crescente incertezza sulla guerra contro l’Iran, che coinvolge diversi attori internazionali.

ROMA. Il segnale è silenzioso ma molto chiaro: l’Italia continua a ridurre la propria presenza militare nel Golfo mentre la guerra voluta da Donald Trump contro l’ Iran entra in una fase sempre più incerta. Nelle ultime ore un nuovo gruppo di militari italiani ha lasciato la base di Ali Al Salem, in Kuwait, dove fino a pochi giorni fa erano presenti 41 soldati. Ora ne restano poco più di venti, il minimo indispensabile per mantenere operativo l’avamposto senza chiuderlo. In parallelo, attraverso operazioni discrete coordinate dall’intelligence, altro personale dell’esercito è stato evacuato da Baghdad: prima il trasferimento nel Kurdistan iracheno, poi il passaggio in Turchia e infine il rientro in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Altre truppe italiane ritirate dal Golfo, Meloni si allontana dalla guerra di Trump e cerca la via dell’Onu

Articoli correlati

Guerra tra Iran, Israele e Usa si allarga dal Libano al Golfo. Trump valuta anche truppe di terra e invia 20mila bombe a Israele: “Distrutto comunicazioni Iran”Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua ad ampliarsi con nuovi attacchi, minacce e decisioni militari che coinvolgono sempre più attori...

Leggi anche: Il Board of Peace è partito, Trump: "Sarà quasi un controllore dell'Onu". A Gaza truppe da 5 Paesi

Tutto quello che riguarda Altre truppe italiane ritirate dal...

Temi più discussi: Altre truppe italiane ritirate. Meloni in difficoltà per gli strappi di Trump; Consiglio di difesa: allerta massima, ma nessuna partecipazione alla guerra; L’Italia debole. Il segnale che dà il ritiro delle truppe da Erbil; Missione Unifil in Libano, ritiro dal 2027. La Difesa studia una nuova missione.

Altre truppe italiane ritirate dal Golfo, Meloni si allontana dalla guerra di Trump e cerca la via dell’OnuROMA. Il segnale è silenzioso ma molto chiaro: l’Italia continua a ridurre la propria presenza militare nel Golfo mentre la guerra voluta da Donald Trump ... thesocialpost.it

Altre truppe italiane ritirate. Meloni in difficoltà per gli strappi di TrumpLa premier frena sul conflitto e ha paura di un calo nei consensi. Crosetto: Per Hormuz auspichiamo una missione con l’Onu ... repubblica.it

MF-Milano Finanza. StudioKolomna · News Opener. Gli attacchi da parte dell’esercito iraniano su Dubai e altre località del Golfo Arabico rischiano di spaventare gli investitori del settore real estate. La città emiratina - con oltre quattro milioni di abitanti - è una - facebook.com facebook

La vera posta in gioco nella destabilizzazione del Golfo Persico non è solo il prezzo del greggio. È anche la sopravvivenza delle catene del valore su cui poggia l’intera economia digitale globale. @RosarioCerra @News_CED x.com