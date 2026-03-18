Altra incursione all’Oplà | Sesta volta esasperati

Un negozio chiamato Oplà ha subito una nuova incursione, la sesta in pochi mesi. I responsabili agiscono senza timore e questa situazione sta pesando sul morale di chi lavora lì. Una persona che frequenta il negozio ha descritto come, entrando, si trovi di fronte a oggetti rotti e danni che rappresentano una vera e propria violenza, poiché considera il luogo come una seconda casa.

Agiscono senza paura e la cosa più brutta è proprio che il morale va giù. Il nostro è un lavoro impegnativo, siamo aperti sempre e quando entri e vedi le cose rotte è uno choc, una violenza: io questo posto lo vivo come casa e non riesco a farmene una ragione. Vorrei chiedere ai ladri: perché tornate? Non avete mai trovato nulla, perchè accanirvi? A forza di ripagare danni ci troveremo costretti a chiudere. E’ rassegnato ma, prima ancora, indignato il gestore di Oplà, il noto centro giochi ludico motorio di Modena dove, venerdì sera verso mezzanotte, ignoti malviventi hanno fatto irruzione all’interno sfondando la porta di ingresso e distruggendo i giochi dei bambini, probabilmente con l’intento di cercare denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altra incursione all’Oplà: "Sesta volta, esasperati" Articoli correlati Leggi anche: Saccheggiatori di cimiteri scatenati: nella notte altra incursione nel Brindisino Pronostico Elche-Osasuna: sesta volta di filaElche-Osasuna è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico E’ un momento...