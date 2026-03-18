Il coordinamento mastelliano ha pubblicato un comunicato stampa in cui si concentra sul progetto dell'Alta Velocità e sul Corridoio europeo, opponendosi alla visione di Don Ferrante. Nel testo, viene ribadita l'importanza di questa grande opera europea e si afferma chiaramente il rifiuto di adottare una logica diversa. La comunicazione si rivolge direttamente ai lettori, senza inserire analisi o opinioni personali.

“È certamente positivo che compia passi in avanti il corridoio ferroviario dell’Alta Velocità e che sia stato attivato il secondo binario della tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. È paradossale però che il risultato sia sbandierato da un Sottosegretario di Forza Italia che ricorda l’omonimo personaggio manzoniano, don Ferrante, simbolo della teoria astratta e staccata dalla realtà. La realtà, in questo caso, dice che la Napoli-Bari rientra nella grande rete dei trasporti europei (Corridoio Scandinavo-Mediterraneo) ed è un’opera pensata in Europa, finanziata in Europa (anche e successivamente tramite le risorse del Pnrr) e partita dieci anni fa. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Alta velocità, NdC: “Grande opera europea, no alla logica di don Ferrante”

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