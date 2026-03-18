Alta Velocità Napoli–Bari Rubano | Risultato storico per il Sud

L’onorevole Rubano ha commentato con entusiasmo l’attivazione della tratta Cancello–Frasso, considerandola un risultato storico per il Sud. La nuova linea ferroviaria rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità e la competitività delle aree interne. L’obiettivo è completare l’opera entro giugno, secondo le tempistiche previste. La tratta Napoli–Bari ad alta velocità continua a essere al centro delle discussioni sugli sviluppi infrastrutturali.

L’on. Rubano esalta l’attivazione della tratta Cancello–Frasso: opera strategica per mobilità, competitività e sviluppo delle aree interne, ora verso l’obiettivo di giugno. “L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai territori”. Lo dichiara l’on. Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia che sottolinea l’importanza strategica dell’opera nell’ambito della linea alta velocitàalta capacità Napoli–Bari. “Parliamo di un investimento imponente, di centinaia di milioni di euro, che ha coinvolto centinaia di lavoratori e imprese, in gran parte del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Alta Velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico per il Sud” Articoli correlati Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico, ora avanti verso giugno”“L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai... Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico per il territorio. Ora avanti verso il traguardo di giugno”Tempo di lettura: 2 minuti“L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato... Approfondimenti e contenuti su Alta Velocità Napoli Temi più discussi: Alta velocità, attivato il primo tratto della linea ferroviaria Napoli-Bari; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Presentata alla Reggia l'attivazione della tratta Cancello-Frasso-Dugenta sulla Napoli-Bari. Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: Risultato storico per il territorio. Ora avanti verso il traguardo di giugnoL’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai territori. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, parlamentar ... ntr24.tv ALTA VELOCITA' Alta velocità Napoli-Bari, attivato il primo tratto in CampaniaProsegue il percorso verso la realizzazione della linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari con l’attivazione del secondo binario ... statoquotidiano.it Attivata la prima tratta della linea alta velocità sulla Napoli - Bari - facebook.com facebook