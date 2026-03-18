Alta velocità Napoli–Bari Rubano | Risultato storico ora avanti verso giugno

È stato attivato il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Napoli e Bari, con un rappresentante che ha definito il risultato storico e ha annunciato l’intenzione di proseguire verso giugno. Inoltre, è stata inaugurata la tratta Cancello–Frasso, con l’obiettivo di completare entro il 2026 i collegamenti tra Frasso, Telese e Vitulano.

“L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai territori”. Lo dichiara l’on. Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia che sottolinea l’importanza strategica dell’opera nell’ambito della linea alta velocitàalta capacità Napoli–Bari. “Parliamo di un investimento imponente, di centinaia di milioni di euro, che ha coinvolto centinaia di lavoratori e imprese, in gran parte del Mezzogiorno. Un’infrastruttura moderna che migliora concretamente la mobilità, riduce i tempi di percorrenza e rafforza la competitività delle aree interne”, aggiunge Rubano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico, ora avanti verso giugno” Articoli correlati Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico per il territorio. Ora avanti verso il traguardo di giugno”Tempo di lettura: 2 minuti“L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato... Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda trattaRiconnesso il Sud: l’Alta Velocità Napoli-Bari fa il suo primo, concreto passo avanti Una svolta per la rete ferroviaria del Mezzogiorno. Una raccolta di contenuti su Alta velocità Napoli Bari Rubano... Temi più discussi: Alta velocità, attivato il primo tratto della linea ferroviaria Napoli-Bari; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Presentata alla Reggia l'attivazione della tratta Cancello-Frasso-Dugenta sulla Napoli-Bari. Alta velocità Napoli-Bari, attivato il secondo binario Cancello–Frasso. Ferrante (Mit): Il Sud corre sui binari dello sviluppoLa nuova linea ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari non unisce solo due regioni e due versanti del Paese, rendendo più rapidi ed efficienti i collegamenti: è un acceleratore per la crescita, ch ... ilvescovado.it Napoli: attivato il secondo binario tra Cancello e Dugenta, l’Alta Velocità verso Bari entra nel vivoNapoli: attivato il secondo binario Cancello-Dugenta per l'Alta Velocità Napoli-Bari. Un'opera da 4,4 miliardi di euro per il rilancio del Sud entro il 2026. 2anews.it Un’infrastruttura strategica per il rilancio del Sud: dalla Reggia di Caserta il sottosegretario Tullio Ferrante ha presentato la nuova tratta Cancello–Frasso Telesino–Dugenta, primo tassello della linea alta velocità Napoli–Bari. - facebook.com facebook Con i primi 16 chilometri e mezzo nasce la ferrovia Napoli-Bari - News x.com