Almanacco del 18-03-2026

Oggi, 28 febbraio, si celebra una ricorrenza religiosa, e la chiesa ricorda una specifica figura o evento. È un giorno segnato negli almanacchi e nelle tradizioni, con attenzione rivolta alle celebrazioni religiose del calendario. La giornata è dedicata a ricorrenze che coinvolgono la comunità e le pratiche spirituali, con appuntamenti e commemorazioni che si svolgono in diversi luoghi.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat a Abate vissuto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia Chiama 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 300 dei alla fine di questo 2026 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 di Scienziati James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una scoperta che cambierà per sempre la biologia e la medicina nel 1983 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie televisiva Mash... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 18-03-2026 Articoli correlati Almanacco del 03-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia molto trafficate la via Cristoforo... L'Almanacco del 18 marzo 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Almanacco del 18 03 2026 Temi più discussi: Almanacco 18 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Mercoledì 18 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 17 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 18 marzo. Almanacco | Mercoledì 18 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno1978 – Milano, a due giorni dal Sequestro Moro vengono assassinati Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, del Centro Sociale Leoncavallo, presumibilmente da un commando del NAR 1986 – Milano, Michele ... pisatoday.it Mercoledì 18 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 18 marzo è il 77º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e resiliente, con una forte capacità di reagire alle difficoltà. È una persona che tende a non arrendersi e a difen ... trevisotoday.it Buon Martedì 17 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - facebook.com facebook L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 10 marzo 2026. SANTI DEL GIORNO: San Simplicio – Papa; San Macario di Gerusalemme – Vescovo; Sant’ Attala – Abate... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calen x.com