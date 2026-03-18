All’ombra del Colosseo il verdetto d’Europa | Gasperini sfida il Bologna per la storia

Oggi, nella sala stampa del “Fulvio Bernardini” di Trigoria, il tecnico Gian Piero Gasperini e l’esterno brasiliano Wesley hanno presentato i dettagli della partita imminente contro il Bologna. L’incontro si è concentrato sulla sfida importante che si avvicina, con i protagonisti che hanno illustrato le strategie e le aspettative per la gara. L’attenzione dei media è tutta rivolta verso questa sfida tra i due team.

Nella mattinata di oggi, i fari del calcio continentale si sono accesi sulla sala stampa del “Fulvio Bernardini” di Trigoria, dove il tecnico Gian Piero Gasperini e l’esterno brasiliano Wesley hanno delineato i contorni della battaglia imminente. Domani, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico sarà il proscenio del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Si riparte dall’ 1-1 dell’andata — griffato dalle firme d’autore di Bernardeschi e Pellegrini — un equilibrio sottile che trasforma la sfida di ritorno in un autentico “dentro o fuori” senza appello, con lo spettro dei supplementari e dei rigori a far da cornice a una notte ad alta tensione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - All’ombra del Colosseo il verdetto d’Europa: Gasperini sfida il Bologna per la storia Articoli correlati Formazioni ufficiali Bologna Roma: le scelte di Italiano e Gasperini per la sfida di Europa LeagueHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Leggi anche: Olimpico da record per l’Europa: la Roma sfida il Bologna nel segno del “Muro Giallorosso” Contenuti e approfondimenti su All'ombra del Colosseo il verdetto... Temi più discussi: Inaugurata la nuova piazza del Colosseo: il progetto di Stefano Boeri Interiors; Berna illude, Pellegrini pareggia: al Dall’Ara finisce 1-1 | Le pagelle; Roma, arriva una nuova arena per concerti da 20 mila posti: l'annuncio al Mipim di Cannes; Anche a Roma si festeggia San Patrizio! Scopri i migliori pub irlandesi in città. Roma, i centurioni violano i divieti all'ombra del ColosseoFerragosto senza il selfie con i sedicenti centurioni? Impossibile. Il business delle pose in costume va avanti, in questa lunga estate calda nonostante i divieti. E gli affari per questi emuli ... ilmessaggero.it Vu cumprà all’ombra del Colosseo: scoperto il nascondiglio degli ombrelliVu compà dal Colosseo a San Pietro, scoperto dalla polizia il nascondiglio segreto per ombrelli e bottigliette d’acqua. Merce nascosta nei tombini, nei contatori della luce, in ogni anfratto utile a ... affaritaliani.it Ma la nutrita community di Roma fa Schifo come si pone di fronte alla rivoluzione della ‘curva sud’ del Colosseo - facebook.com facebook È stata inaugurata una nuova area pubblica intorno al Colosseo, progettata da Stefano Boeri, che richiama gli antichi corridoi crollati e mostra il perimetro originario: non a tutti piace x.com