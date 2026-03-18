Alexandra Paul arrestata l' attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione

L'attrice Alexandra Paul, nota per il ruolo in Baywatch, è stata arrestata mentre tentava di liberare cani destinati alla sperimentazione. La scena si è svolta in un centro di ricerca, dove l'attrice ha cercato di interrompere il trasferimento degli animali. La polizia ha fermato Paul e l'ha portata in centrale. La vicenda ha attirato l'attenzione sui tentativi di salvare gli animali coinvolti in test scientifici.

Arrestata l’attrice Alexandra Paul, la Stephanie Holden di Baywatch. La 62enne, nota per aver fatto parte del cast del telefilm di successo degli anni ’90 ambientato sulle spiagge della California, è finita in manette per aver liberato da un grande allevamento di beagle destinati anche alla sperimentazione scientifica. L’azione dimostrativa di Alexandra Paul Alexandra Paul è stata arrestata nella giornata di domenica 15 marzo insieme a un’altra ventina di attivisti durante un’azione dimostrativa a Blue Mounds, cittadina americana dello stato del Wisconsin. L’attrice si è introdotta con il gruppo nella proprietà della Ridglan Farms, un allevamento di cani usati per la sperimentazione, e ha fatto uscire diversi beagle dalla struttura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alexandra Paul arrestata, l'attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione Articoli correlati In arresto Alexandra Paul, ex attrice di Baywatch: cosa è successoDa anni attivista per i diritti degli animali, la popolare attrice della fortunata serie tv americana è stata arrestata in Wisconsin Una delle... Da bagnina di Baywatch ad attivista animalista: Alexandra Paul arrestata per aver liberato dei beagleL’attrice Alexandra Paul, celebre per il ruolo di bagnina nella serie cult Baywatch, è stata arrestata domenica 15 marzo 2026 nel Wisconsin durante... Una raccolta di contenuti su Alexandra Paul Temi più discussi: Attenzione alla nuova truffa della falsa riunione di lavoro, Microsoft lancia l'allarme: Non cliccate sui link di Teams, Zoom o Meet, servono per prendere il controllo del vostro dispositivo; Mahmood rivela: addio concerti, trasferimento in Spagna e aneddoti piccanti; I legislatori statunitensi si muovono per eliminare l’accesso senza mandato alle intercettazioni telefoniche dell’FBI; Disegno pennuti, ma Mara Venier capisce nudi: l'esilarante gaffe con Virginia Raffaele a Domenica In. Alexandra Paul arrestata: l'ex attrice di «Baywatch» ha cercato di liberare beagle destinati alla sperimentazione animaleL'attrice, oggi attivista ambientalista, è stata portata in carcere e fotosegnalata con altre 20 persone. Un caso che ricorda quello italiano di Greenhill ... corriere.it Alexandra Paul è stata arrestata per la seconda volta: l’ex star di Baywatch accusata di violazione di domicilio e per aver liberato alcuni beagle durante una ...L'attrice 62enne è stata fermata insieme ad altri attivisti mentre portava via i cani destinati alla sperimentazione scientifica ... ilfattoquotidiano.it Ha fatto bene "Arrestata Alexandra Paul, ex star di Baywatch: ha cercato di liberare cani beagle destinati alla sperimentazione animale di Corriere Animali" x.com This will do for Tiara Tuesday! The ‘Queen Alexandra Kokoshnik Tiara’: Made by R. & S. Garrard & Co. in 1888, using 488 brilliant cut diamonds set on graduated bars in white and yellow gold settings. - facebook.com facebook