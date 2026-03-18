Alessia Scattone, volontaria di Penelope Lazio, si dedica ad aiutare i familiari di persone scomparse. La sua esperienza personale include la perdita del padre, scomparso nel 2017, che non è stato ancora ritrovato. Attualmente, si occupa di fornire supporto e assistenza ai parenti di chi non si trova più, lavorando nel settore delle persone scomparse.

I famigliari di Enzo Peperoni sono assistiti da Alessia Scattone, una volontaria di Penelope Lazio che ha perso suo padre, scomparso nel 2017 e mai ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Massimiliano Novelli scomparso da Rieti, i famigliari: “Abbiamo la sensazione che non sia stato cercato abbastanza”I famigliari di Massimiliano Novelli chiedono che resti alta l'attenzione sulla sua scomparsa e che le ricerche non si fermino.

Leggi anche: Prete scomparso in Cilento, il Tribunale Ecclesiastico cerca padre John Sanchez: “Chi ha notizie, ci contatti”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alessia Scattone

Discussioni sull' argomento Alessia Scattone, da figlia di padre scomparso a volontaria: Aiuto i famigliari di chi non si trova più; Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata Cotral; Elicotteri, droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso: telecamera lo immortala al cimitero di Subiaco.