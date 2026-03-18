Durante il concerto, Maria De Filippi ha confermato che Gigi D’Alessio sarà uno dei giudici di Amici, ma ancora non si conosce chi ricoprirà il ruolo di quarto giudice. Inizialmente si era ipotizzato Alessandro Cattelan, ma questa voce è stata smentita. Restano quindi da scoprire i nomi degli altri giudici coinvolti nel programma.

No, non è Alessandro Cattelan il quarto giudice di Amici. Ricapitolando: Gigi D’Alessio è stato confermato da Maria De Filippi durante il concerto. A confermare Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, che sono stati giudici già per il serale di Amici 24, è stato Cattelan, che ha fatto chiarezza nella pagina ufficiale del programma. E il quarto giudice? L’altro indizio sarebbe uno zaino. potrebbe tornare Amadeus, confermando così il trio dell’anno scorso? Amici 25, Alessandro Cattelan non sarà giudice: il ruolo. Qualsiasi nodo dovrebbe essere sciolto il 19 marzo, quando si terrà la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 25: è ancora mistero sul quarto giudice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandro Cattelan, l’annuncio su Amici. Ma è mistero sul quarto giudice

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