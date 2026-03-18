Alessandra Mussolini si è laureata in Scienze Politiche. Ha avuto una carriera che spazia tra politica e televisione. Il 17 marzo 2026, è entrata nella casa del GF Vip, intraprendendo un'esperienza mai affrontata prima.

Alessandra Mussolini ha vissuto mille vite tra politica e televisione. E dal 17 marzo 2026, ha varcato la soglia del GF Vip per una nuova avventura che non aveva mai provato prima.Sebbene il suo volto sia onnipresente nei talk show e la sua carriera politica sia nota a tutti, c’è un aspetto della sua formazione che spesso passa in secondo piano, ma che racconta molto della sua determinazione: il suo prestigioso titolo di studio. Il titolo di studio di Alessandra Mussolini. Nonostante una vita spesa tra la tv e l’emiciclo di Montecitorio, Alessandra Mussolini vanta una formazione scientifica di altissimo livello. Nel 1994, infatti, si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Mussolini, in cosa si è laureata

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