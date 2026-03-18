Al via il bonus moto e scooter | a chi spetta e come funziona l’incentivo fino a 4 mila euro

Da mercoledì 18 marzo 2026 è possibile presentare domanda per il bonus moto e scooter, un incentivo che permette di ottenere fino a 4 mila euro per l’acquisto di veicoli nuovi, come moto, scooter e microcar ibridi o elettrici. L’iniziativa riguarda chi sceglie di acquistare veicoli di fabbrica e si rivolge ai cittadini interessati a questa tipologia di mezzi.

Da mercoledì 18 marzo 2026 è possibile richiedere il bonus per acquistare moto, scooter e microcar ibridi o elettrici nuovi di fabbrica. Una misura pensata per favorire il rinnovamento del parco moto e motorini con veicoli a minor impatto ambientale. Chi ha intenzione di comprarne uno, dovrà rivolgersi al proprio concessionario di fiducia e scegliere il modello. Sarà direttamente il venditore a prenotare il contributo tramite il portale dedicato del Mimit e applicare lo sconto. Quali veicoli si possono acquistare e a quanto ammonta l’ecobonus. Le categorie che rientrano nell’incentivo sono L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, di cui fanno parte ciclomotori e motoveicoli a due, tre o quattro ruote. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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